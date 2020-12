Sciopero magazzini Yoox, l’azienda: “Nostra priorità salute e benessere dei lavoratori”

Ieri nuovo sciopero ai magazzini Yoox dove un gruppetto di lavoratrici di una società che fornisce servizi in appalto per il noto marchio hanno manifestato il loro dissenso circa le proprie condizioni lavorative e, in particolare, sulla turnistica cui sono soggette.

In merito una nota di Yoox- Net a Porter chiarisce la posizione dell'azienda: "Abbiamo appreso con grande dispiacere le dichiarazioni rilasciate da un piccolo numero di dipendenti di Lis Group (società appaltatrice del gruppo Geodis), fornitore di alcuni servizi logistici al nostro Gruppo, e sebbene non si tratti di nostre dipendenti, prendiamo la questione molto seriamente e stiamo discutendo con Geodis."

Rispetto ai turni di lavoro, contestati dalle manifestanti, l'azienda specifica che sono "stabiliti da Geodis da un po’ di tempo, e sono stati implementati per garantire la sicurezza e il corretto distanziamento sociale nel corso della pandemia, per permettere il corretto svolgimento delle operazioni nei centri di distribuzione e per continuare ad assicurare l’impiego di tutti i dipendenti. Dopo le dovute consultazioni, tali turni sono stati concordati con le tre principali sigle sindacali – CGIL, CISL, UIL, e accettati dal 99% dei lavoratori. Questa è una fortissima dichiarazione di sostegno all’azienda da parte dei suoi dipendenti, che hanno dimostrato di comprendere la necessità di operare in maniera sicura e flessibile, soprattutto in questo delicato periodo storico in cui tutti stanno facendo enormi sacrifici, anche al fine di proteggere tutti i posti di lavoro".

Dal canto suo l'azienda tiene a sottolineare che il " Gruppo ha sempre dato priorità alla salute e al benessere dei nostri dipendenti e dei collaboratori di società terze, infatti nel corso della prima fase della pandemia è stato deciso volontariamente di chiudere i centri di distribuzione contrariamente a quanto fatto da altre aziende. Le decisioni prese per salvaguardare la salute di tutti si sono dimostrate estremamente valide, infatti nel corso del picco pandemico sono stati registrati soltanto pochissimi casi di Covid tra i dipendenti."

"Da sempre - chiosa la nota di Yoox - Net a Porter -siamo impegnati nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, particolarmente attento alle esigenze delle donne e dei genitori, principi fondamentali che trasferiamo anche ai nostri fornitori."