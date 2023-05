Scioperano gli addetti dell'aeroporto: possibili disagi al Marconi

Lavoratori e lavoratrici delle aziende di handling del settore trasporto aereo si fermano il 4 giugno 2023 per lo sciopero proclamato dalle categorie Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Inizialmente indetto per il 19 maggio, è stato poi spostato al 4 giugno a seguito dell'emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

“Da oltre 6 anni non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile” spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "il settore dell’handling – continuano i sindacati – ha bisogno di un rinnovo che restituisca dignità salariale, tutele e qualità della vita. Se le nostre istanze rimarranno ancora inascoltate, il trasporto aereo si troverà ad affrontare un’altra estate calda con inevitabili ripercussioni sul servizio all’utenza. Le lavoratrici e i lavoratori di questo settore si sono sacrificati durante il Covid, mettendo spesso a rischio la loro salute e, nella fase di ripresa, hanno garantito con grande professionalità il buon funzionamento degli aeroporti italiani e la garanzia degli spostamenti ai cittadini, scongiurando il caos verificatosi invece in altri Paesi europei”.

Lo sciopero si svolgerà con mobilitazioni territoriali.