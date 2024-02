Striscioni e fischietti in corteo, la rabbia dei lavoratori contro le morti bianche: "Basta stragi"

Oltre 200 persone in corteo, dal cantiere del tram di viale della Fiera fino sotto i palazzo della Regione, oggi pomeriggio a Bologna per protestare contro le morti bianche. Cgil e Uil, hanno indetto uno sciopero nazionale di due ore nel settore edile e metalmeccanico in risposta all’ “ennesima strage, il cantiere di Firenze che è specchio del mondo del lavoro”, spiega Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna. Il riferimento è alla morte degli operai travolti dal crollo avvenuto all’alba del 16 febbraio nel cantiere di un’Esselunga nel capoluogo toscano: “in quel luogo c’erano precarietà, appalti e subappalti, clandestinità prodotta da norme che sono complici di queste stragi”.

Con striscioni e fischietti, i manifestanti hanno dato sfogo alla rabbia e all’amarezza: “Le morti sul lavoro? Una lotteria: si viene scelti e poi si aspetta a chi accadrà domani, perché accadrà” è stato uno dei pensieri che ha accompagnato il corteo che si è concluso nella piazza Renzo Imbeni. “Quel cantiere – prosegue Bulgarelli – indica qual è la scelta del modello di sviluppo del nostro Paese che da un lato distrugge l'ambiente, vediamo quello che succede in Pianura Padana, e dall'altro scarica le contraddizioni sugli ultimi, fino a compromettere la loro salute e la loro sicurezza in cantiere, in fabbrica e in ufficio".