Sciopero, oggi si fermano bus e People mover

Fermo di 24 ore dei bus per effetto dello sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale USB LAVORO PRIVATO.

Come rende noto Tpere, per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, però i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

- per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Lo sciopero non riguarda il personale in servizio su BUS sostitutivi della ferrovia.

- Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express” People mover) , il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 17 febbraio.

Imola e Ferrara

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Le motivazioni dello sciopero

Al fermo di oggi, rende noto USB, seguirà un presidio davanti al Ministero dei Trasporti nella giornata del 3 marzo.

Alla base delle mobilitazioni, i lavoratori, vittime delle "privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione - rende noto il sindacato - Il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti fa, di questo lavoro, un lavoro dal quale si fugge, sia per l’indisponibilità di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e i pesanti carichi di lavoro, sia per la gravosa responsabilità di una mansione priva di adeguati livelli di sicurezza con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell’attuale crisi economica e del carovita. Servizi pubblici essenziali in totale abbandono che subiscono continui pesanti tagli a fronte di spese militari sempre in aumento".