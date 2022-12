Sciopero vs la Manovra, UIL e CGIL in piazza: "Questo Governo non guarda alla povera gente" | VIDEO

Nonostante il gelo, UIL e CGIL sono riuscite a radunare circa duemila persone sotto la Tettoia Nervi per lo sciopero generale contro la legge di bilancio del Governo a guida Meloni. Diversi i temi trattati negli interventi dal palco: riforma delle pensioni, flat tax e sanità. “Ci rivolgiamo alla sinistra del paese perché risorga", dice Maurizio Lunghi, segretario CGIL di Bologna, nell'intervento conclusivo della manifestazione. "Dobbiamo recuperare quei lavoratori che si sono sbagliati votando a destra e il 40% che non ha votato" dice Lunghi nell’intervento conclusivo.

Sul palco anche Giuliano Zignani, segretario regionale della UIL: “La sanità della nostra regione è in forte difficoltà - scandisce parlando a margine con la stampa - sta navigando a vista e noi non ci possiamo permettere in una regione come questa di avere una sanità in difficoltà, che rischia di andare verso il privato".

Presente alla manifestazione anche il sindaco Matteo Lepore, sorridente sotto allo striscione della FIOM che recitava: “Il fascismo non passerà”.