Pubblico impiego in sciopero davanti al Maggiore: "Assunzioni e investimenti" | VIDEO

Giornata di mobilitazione nazionale per tutto il personale dipendente dagli enti e dalle amministrazioni con Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Comparti e delle Aree funzioni centrali, delle Funzioni locali e della Sanità indetto dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

A Bologna è stato organizzato un presidio davanti all'ingresso dell'Ospedale Maggiore per chiedere assunzioni, lotta al precariato, lavoro in sicurezza e rinnovo dei contratti nazionali.

L'Azienda Usl di Bologna ha assicurato i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento. E infatti i sindacati lo ripetono: "non è uno sciopero contro i cittadini ma a favore del sistema sanitario nazionale e del potenziamento dei servizi pubblici fondamentali".