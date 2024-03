Polizia locale in sciopero: mancano buoni pasto e giubbotti antiproiettile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le due sigle sindacali Sgb e Snater hanno chiamato uno sciopero del personale della polizia locale per il prossimo 23 marzo. I motivi, si legge nel post Facebook, sono da ricercare nelle lacune delle politiche di welfare aziendale: le rivendicazioni riguardano “l’implementazione dei buoni pasto”, la “tutela della salute, sia fisica che psicologica”, “migliori condizioni di lavoro”, rispetto delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro degli operatori”, maggiori tutele come “l’adozione di giubbotti antiproiettile e guanti anti-taglio”. I problemi segnalati da Sgb e Snater riguardano anche “gli unilaterali e ripetuti blocchi delle ferie”, oltre al nuovo sistema di gestione delle multe, dato che “continuano a risultare gravi disagi a carico dei cittadini e degli operatori dell'ufficio a causa dell'inadeguatezza del nuovo sistema, con possibili mancati incassi delle sanzioni e probabili conseguenti ammanchi nel bilancio del Comune”.

Per questo, oltre allo sciopero, le due sigle hanno annunciato un presidio a Palazzo d’Accursio per il prossimo 18 marzo, similmente a quanto fatto lo scorso 15 febbraio in via Ferrari.