Sciopero della Polizia Locale, il giorno del Tour de France

"Ci vediamo il 30 giugno in piazza". Così si conclude la nota del sindacato SGB che conferma lo sciopero della Polizia Locale. Fin qui niente di strano, se non fosse che proprio quel giorno arriva a Bologna il Tour de France e, tra divieti, chiusure delle strade e limitazioni, la gestione del traffico non è roba da poco.

Oggi, fa sapere il sindacato, ci sarebbe stato un incontro a porte chiuse tra Capo di gabinetto, Direttore Generale, Comandante della Polizia Locale, CGIL, CISL, UIL e SULPL: "E’ noto da tempo che la Giunta Lepore ci ha abituati a un sistema di relazioni sindacali estremamente autoritario e che garantisce le libertà costituzionali solo ai sindacati che piegano il capo - si legge nella nota - il risultato che questi sindacati avrebbero portato a casa è per ora nulla, se non una promessa di andare a contrattare e con la speranza di fiaccare uno sciopero, che sta impensierendo sia il Comando di Polizia locale che l’Amministrazione comunale".

"Promesse ridicole che non rispondono alle richieste che da lungo tempo vedono SGB e SNATER - (un'altra sigla sindacali della locale-ndr) - in lotta e in sciopero, movimento per il quale stanno ottenendo una costante crescita delle adesioni da parte dei lavoratori", assicurano.

L'incontro “clandestino” si sarebbe svolto in contemporanea con quello della delegazione di SGB con l’Assessore al bilancio Roberta Licalzi in merito alla revisione di Bilancio del 2024 e durante il quale sono stati più volte chiesti segnali per i dipendenti comunali: "Delle due l’una, o la Capo di Gabinetto ha maggiore libertà di manovra rispetto all’Assessore al bilancio o le promesse rimangono promesse".

Lo sciopero è quindi rimane confermato: Vogliamo ricordare a Sindaco e Giunta che esistono norme in tal senso; se volevano discutere in merito all’effettuazione dello sciopero del 30 giugno e a una sua richiesta di revoca dovevano trattare con le sigle che lo hanno indetto e avviare un confronto.Ancora una volta si conferma una Giunta che ha sacrificato una buona amministrazione a una propaganda inutile e spesso dannosa", conclude SGB.