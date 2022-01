Sciopero dei riders sabato 14 gennaio: "Aziende riconoscano il contratto collettivo"

Sciopero dei riders per il turno serale di sabato 15 gennaio 2022. A proclamarlo con una nota sono la Nidil e la Filt Cgil, rispettivamente le divisioni del sindacato che si occupano di nuovi lavori e di trasporti.

Nelle rivendicazione -si legge- si chiede "il riconoscimento del lavoro subordinato con contratto di lavoro dipendente per tutti i ciclofattorini, l’aumento degli standard di sicurezza, aumenti salariali e rimborsi adeguati ai chilometri percorsi, regole trasparenti per l’applicazione dell'algoritmo e la manutenzione dei mezzi a carico delle aziende". L'appello all'astensione dal lavoro riguarda il turno serale, a partire dalle 17, mentre un concentramento è chiamato in piazza dell'Unità dalle 19:30.