Scioperano i lavoratori dell'Ospedale Rizzoli: "Eravamo eroi, adesso tagli e precarietà"

Sciopero questa mattina all'Istituto ortopedico Rizzoli: il presidio, promosso da Fp-Cgil Bologna, vuole denunciare le condizioni "non più accettabili" dei lavoratori dello Ior fra tagli del personale e mancata valorizzazione dei ricercatori, così come spiega Mario Iavazzi, sindacalista della Fp-Cgil: "Si tratta di uno sciopero storico perchè erano decenni che non si faceva qui al Rizzoli. Le nostre ragioni sono la difesa del servizio pubblico visto che dopo due anni di pandemia e di finanziamenti, siamo tornati ai tagli e alle sempre meno assunzioni. L'altra motivazione: la difesa delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, che dopo essere stati chiamati eroi sono stati nuovamente dimenticati". I sanitari fanno riferimento anche ai circa settanta ricercatori dello Ior che restano precari. Per le 13.00 circa i sindacati sono sttai convocati per un incontro.