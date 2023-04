Sciopero anche nella sanità: si ferma anche il Rizzoli

La sanità bolognese è in subbuglio. In attesa della manifestazione del 6 maggio a difesa della sanità pubblica, anche l'Istituto ortopedico Rizzoli si prepara allo sciopero di mercoledì prossimo: lo stop sarà per tutto il giorno, per tutti i turni di lavoro. Emergenze e servizi minimi saranno garantiti, ma altre prestazioni potrebbero dover essere rinviate. "Non è uno sciopero contro i cittadini, ma per salvaguardare i servizi per i cittadini", assicura il segretario della Fp Cgil di Bologna, Marco Pasquini.

La vertenza del Rizzoli si intreccia con le preoccupazioni dei sindacati per i tagli al servizio pubblico. "Questioni specifiche si intrecciano a problemi di carattere generale", spiega Pasquini. Al centro della protesta il blocco del turn over, che rischia di mandare in tilt il sistema pubblico. "Con una copertura del 50% delle uscite, che a Bologna sono 1.100-1.200 all'anno, il rischio è che in tre anni manchino all'appello 1.800 operatori. Nella prossima riunione della Conferenza socio-sanitaria dovrà essere illustrato il nuovo piano dell'emergenza-urgenza. Non sappiamo dove verranno fatti i tagli al turn over, a cui si sommerà la necessità di organizzare le ferie estive, con il rischio di reparti chiusi e prestazioni che salteranno", avverte Pasquini. Al Rizzoli, tra le altre cose, manca personale nel servizio che si occupa di gestire i cartellini dei dipendenti dell'ospedale

"Aumentano i disguidi, che si riflettono poi sulle buste paga. C'è poi la questione delle indennità e dei riposi degli operatori delle sale operatorie", elenca il sindacalista. "Tutto questo si innesta nella vertenza generale. Qui abbiamo ancora una sanità eccellente, il problema sta diventando accedervi", conclude. Mercoledì mattina si terrà un presidio di fronte al Rizzoli, al quale parteciperanno anche i sanitari degli altri ospedali di Bologna.