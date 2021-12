Due stop a dicembre contro la manovra: il 10 si ferma la scuola, il 16 è sciopero generale

Lo avevano annunciato il 1° dicembre, in occasione della manifestazione contro la manovra che si è tenuta in piazza dell'Unità. Ora i sindacati confederali, Cgil e Uil, confermano lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre, mentre Cisl per il momento si sfila.

Possibili disagi di tutti i settori pubblici e privati, qundi nei trasporti, caselli autostradali e taxi, oltre alle scuole. Sotto accusa la legge di bilancio del governo Draghi: "Deve cambiare l'impostazione, perchè questa pandemia è stata pagata non da tutti alla stessa maniera, le risorse non devono essere impiegate per aumentare le distanze - aveva detto a Bologna Today Luigi Giove, segretario generale Cgil dell'Emilia-Romagna - questa maggioranza fa fatica a trovare l'equilibrio e solo quando lo trova le decisioni vengono comunicate al sindacato. No funziona così. Riteniamo dannoso che sia l’equilibrio all'interno dei partiti politici a determinare le scelte".

Si ferma anche la scuola

Il 10 dicembre invece FLC CGIL, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, hanno indetto lo sciopero generale del personale della scuola. Anche in questo caso per i sindacati le risorse nella legge di bilancio "sono risibili sia in termini assoluti, che in termini relativi, cioè rispetto ad altri settori anche pubblici" ovvero "a fronte degli 87 euro medi mensili lordi di aumento per il rinnovo di un contratto nazionale di fatto scaduto da tre anni su cui ci si aspettava un incremento significativo, per i docenti si prevedono solo 210 mln di euro in più, corrispondenti a circa 12 euro medi mensili", si legge nella nota

"Il governo ci deve ascoltare, non ci fermeremo - aveva sottolineato il segretario confederale Uil, Domenico Proietti - vogliamo cambiare in meglio questa manovra e lo vogliamo fare subito. Questa ripresa del pil è molto importante ma sta producendo ancora una volta tanti precari".

Sciopero raccolta rifiuti: possibili disagi il 13 dicembre