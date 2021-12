Sciopero della scuola pubblica: il 10 dicembre lezioni a rischio

Il 10 dicembre è stato indetto un fermo della scuola pubblica: "Dopo due drammatici anni di pandemia è diventato chiaro a tutte e a tutti quanto la scuola sia indispensabile per il nostro presente e il nostro futuro, quanto essa sia importante nella vita di ogni giorno per le studentesse e gli studenti, quanto siano indispensabili tutte le diverse professionalità che operano in essa: per questo avevamo la ragionevole speranza che il Governo fosse pronto a dare un vero e tangibile segnale di attenzione alla Scuola Pubblica" si legge nella nota Flc Cgil.

"Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della scuola" fanno sapere Flc Cgil e Uil Scuola che, insieme a Snals e Gilda, hanno anche proclamato lo sciopero generale della scuola "che ha funzionato da detonatore della più ampia manifestazione di dissenso politico che attiene allo sciopero generale" del 16 dicembre.

"Un governo nato per ridurre le disuguaglianze, con questa manovra le allarga" osservano i segretari generali di FLC CGIL, Francesco Sinopoli e Uil Scuola, Pino Turi.

Per la scuola, lamentano i sindacati, le risorse nella Legge Finanziaria all’esame del Parlamento non sono adeguate: "Il divario stimato è di circa 350 euro tra scuola e settori dell’amministrazione con requisiti equivalenti, il quadro è desolante: 87 euro di aumento previsto a cui si potranno aggiungere 12 euro, e non per tutti, finalizzati sulla base della ‘dedizione’ - mentre per l'organico Covid - sono previste risorse solo per il personale docente, non per il personale ATA e nessun confronto è stato aperto per il precariato". Inoltre: "Il Patto per la Scuola sottoscritto ad aprile contiene misure che vanno in tale direzione ma a questo Patto non è mai stato dato seguito".

I sindacati Cgil e Uil, confermano lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre.