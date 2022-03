Sciopero della scuola: lezioni a rischio il 25 marzo

Il prossimo 25 marzo si ferma il mondo della scuola, dopo la proclamazione dello sciopero nazionale delle sigle Anief, Flc Cgil e Sisa.

Stop per l'intera giornata del personale dirigente, docente, educativo ed ATA. Tra i motivi della protesta nazionale, scrive Anief in una nota, figurano anche la riduzione del numero di alunni per classe, il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente, con il rinnovo del Ccnl di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, la mancata assegnazione di un’indennità di rischio Covid19 e dell’organico aggiuntivo cosiddetto “Covid” e di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 non consente a oggi di poter chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione, con, anzi, un inasprimento dei vincoli di permanenza nelle sede a decorrere dall’a.s. 2022/2023 per tutti coloro che otterranno trasferimento in altra provincia.

Flc Cgil sarà a fianco della nuovo Friday for Fuure poichè, si legge nelle ragioni dello sciopero: "La tragica invasione dell’Ucraina, le cui indicibili conseguenze rischiano di tracimare in una escalation bellica senza ritorno, rende ancora più manifesta e improrogabile la necessità di una transizione ecologica verso un modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile".