Sciopero scuola, Bologna in piazza vs il Governo: "Adesso basta"

Giornata di sciopero generale del mondo scuola proclamato da Cub-Sur e Cobas. Anche a Bologna il comparto fa sentire la propria voce contro le scelte del Governo radunandosi intorno al Memoriale della Shoah in zona Matteotti. A suonare l'adunata i Cobas della Scuola.

Ma lo scontento è diffuso nel comparto. "Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della scuola" tuonano pure Flc Cgil e Uil Scuola che, insieme a Snals e Gilda, hanno anche proclamato lo sciopero generale della scuola "che ha funzionato da detonatore della più ampia manifestazione di dissenso politico che attiene allo sciopero generale" del 16 dicembre.

Sciopero scuola, i temi caldi

Messe all'indice le risorse ritenute scarse per il comparto scuola nella Legge Finanziaria all’esame del Parlamento : "Il divario stimato - rivendicano -è di circa 350 euro tra scuola e settori dell’amministrazione con requisiti equivalenti, il quadro è desolante: 87 euro di aumento previsto a cui si potranno aggiungere 12 euro, e non per tutti, finalizzati sulla base della ‘dedizione’ - mentre per l'organico Covid - sono previste risorse solo per il personale docente, non per il personale ATA e nessun confronto è stato aperto per il precariato". Inoltre si denuncia come "il Patto per la Scuola sottoscritto ad aprile contiene misure che vanno in tale direzione ma a questo Patto non è mai stato dato seguito".

Non solo. Dai Coba Scuola Bolognafitto l'eneco di accuse al governo Drgaghi di "proposte salariali per il rinnovo del contratto (scaduto nel 2018) ridicole e offensive, nessuna stabilizzazione del personale precario, docenti e ATA; nessun investimento nell’edilizia scolastica, con conseguenti problemi per la sicurezza, cresciuti ulteriormente con la pandemia; nessuna riduzione strutturale del numero degli alunni/e per classe".

Stop obbligo vaccini personale scolastico

Sotto accusa anche la vaccinazione obbligatoria. "In questo contesto - sottolineano i Cobas Scuola - a fronte di una stragrande maggioranza di lavoratori/trici (intorno al 95%) che ha scelto di vaccinarsi, il governo, per nascondere incapacità e inefficienza, nonostante nelle scuole si stia lavorando regolarmente, impone la vaccinazione obbligatoria, che non tutela la sicurezza sul luogo del lavoro e di cui non si comprendono le motivazioni scientifiche. Determinando, così, una situazione paradossale per cui nelle aule sarà comunque presente una maggioranza di persone, gli alunni/e, non vaccinati, né controllati (per questi ultimi, sia chiaro, non si chiede la vaccinazione obbligatoria, che violerebbe il diritto all’istruzione)". Non un inno no vax, tuttavia, i Cobas ci tengono anche a sottolineare come "al tempo stesso, riteniamo la campagna di vaccinazione e la sospensione dei brevetti strumenti indispensabili, anche se non unici, per combattere la pandemia".

Le richieste dalla piazza bolognese

Stipendi europei, con il recupero del 20% circa del potere d’ acquisto perso negli ultimi decenni, senza alcuna differenziazione in base al presunto “merito” o “dedizione al lavoro”.

Un piano straordinario di assunzioni, a partire dai “precari”, docenti (3 anni di lavoro) e ATA (2 anni)

Conferma e stabilizzazione dell’organico Covid docente e ATA.

Massimo 20 alunni per classe, da ridurre a 15 con studenti diversamente abili.

Formazione e aggiornamento in orario di servizio.

Centralità della scuola nel PNRR, innanzitutto attraverso un piano straordinario per l’edilizia scolastica e la sicurezza.

Ritiro di qualsiasi progetto sull’Autonomia differenziata e ritiro dell’obbligo vaccinale.

Questa la lista delle richieste che arrivano dalal piazza bolognese raduanta dai Cobas Scuola.