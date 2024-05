Servizi pubblici in sciopero, oltre 1.500 lavoratori sotto il Nettuno: "Sanità sempre più in affanno"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Uno sciopero ben riuscito quello di oggi, che ha portato in piazza a Bologna oltre 1.500 lavoratori del settore pubblico, a conclusione di un corteo partito da Piazza XX Settembre. Soddisfazione per le adesioni da parte del segretario Fp-Cgil Bologna Marco Pasquini, tanta insoddisfazione invece per le condizioni lavorative in continuo declino che interessano la sanità sia pubblica sia quella privata e i cui effetti riguardano tutti: "Il peggioramento della qualità dei servizi pubblici e in appalto è grave - ha detto dal palco allestito davanti alla fontana del Nettuno - Abbiamo bisogno che le istituzioni pubbliche, la politica, i datori di lavoro pubblici e privati del territorio aprano una discussione con tutti gli attori coinvolti perché altrimenti il sistema dei servizi, anche in questa parte d'Italia che è sempre stata un fiore all'occhiello, ogni giorno viene sottratto di pezzi e quindi cala l'offerta di servizi per la città".

Pasquini fa anche qualche esempio: "I cantonieri della Provincia di Bologna, oggi Città metropolitana, passati da 148 a meno di 40, e parliamo di figure che sono gli occhi dell'amministrazione. C'è poi la Polizia Locale che solo a Bologna ha perso 100 addetti nel giro di qualche anno. Anche lì se parliamo di servizi di presidio della città anche in termini di sicurezza, siamo in difficoltà". Nelle funzioni centrali siamo a un 37% in meno.

"Negli enti locali complessivamente intesi, abbiamo perso 2.000 addetti in dieci anni - sottolinea ancora il segretario Pasquini - avevamo retto in sanità per l'emergenza Covid, ma le nuove disposizioni per i tagli nazionali che la Regione ha dato sono di rientrare nei costi per i servizi e per il personale ai livelli pre-covid", mettendo così a rischio la posizione di "1.000 operatori sanitari", senza contare che "negli ospedali l'anno scorso sono stati chiusi 43 posti letto nella medicina generale".

