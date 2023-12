Sciopero nella grande distribuzione e nei negozi: "Coinvolte 5 milioni di persone"

Protestano per sollecitare il rinnovo dei loro contratti scaduti anche da 4 anni, ma anche per l'inflazione e i salari in stallo. Sono i lavoratori e le lavoratrici impiegati nel variegato mondo del terziario, i cui sindacati sono chiamati a incrociare le braccia oggi venerdì 22 dicembre. Il bacino di persone di aggirerebbe intorno ai 5 milioni, composti dagli addetti delle grandi catene commerciali, dei singoli negozi, della ristorazione collettiva, delle agenzie di viaggi e di tutto il settore del turismo, alberghi compresi.

In ogni caso i negozi dovrebbero essere aperti. Lo sciopero accende i riflettori su un comparto che è fondamentale nel nostro paese, dove esiste un turn over incredibile di aziende che aprono, chiudono e cambiano gestione. Un modello economico sempre più fragile.

Sarà un venerdì "di passione" nei giorni dello shopping natalizio. Se in uno sciopero sono coinvolti alberghi, bar e ristoranti, mense e supermercati, ma anche agenzie di viaggio e aziende termali, qualche disagio è più che probabile. Potrebbero chiudere alcuni punti di ristoro di autogrill, stazioni, aeroporti, ma in generale i pubblici esercizi oggi rimarranno aperti, secondo la Fipe Confcommercio.