Taxi in sciopero, auto bianche in corteo da Parco Nord al centro

Giornata critica il 14 Giugno per chi dalle ore 8 alle 20 dovrà spostarsi in taxi. Le associazioni di categoria hanno proclamato lo sciopero dopo la discussa decisione dell’amministrazione bolognese all'introduzione di 72 nuovi licenze "con valori economici definiti in maniera difforme da quanto disposto dal decreto Asset", si legge nella nota specificando che "durante la giornata, saranno garantiti i servizi essenziali".

Si tratta del decreto del Ministero dei Trasporti che, tra gli altri provvedimenti, prevede il rilascio di licenze aggiuntive a tutti i Comuni sede di aeroporto.

Auto bianche in corteo

Le auto bianche si ritroveranno a Parco Nord alle ore 09.00, per poi sfilare in corteo dalle ore 10.00, con destinazione Piazza Maggiore / Archiginnasio / Piazza Galvani. L'ultima mobilitazione risale al 4 giugno scorso.

"Vorremmo chiarire che diversamente da quanto annunciato non c’è stata alcuna concertazione preventiva su questa decisione - scrivono le associazioni di categoria - inoltre siamo venuti a conoscenza di un possibile riavvio della discussione sull’adeguamento delle tariffe, nonostante un dialogo in corso da più di tre anni. Riteniamo - dichiarano - che la mancata consultazione delle parti coinvolte non rifletta un approccio collaborativo - poiché - queste azioni non rispecchiano il rispetto dovuto ad un settore che

fornisce servizi essenziali alla comunità, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno".

I tassisti contestano inoltre il "trattamento nettamente diverso riconosciuto al trasporto collettivo nella tratta

aeroporto-stazione, che negli ultimi 5 anni ha visto un aumento dei costi di biglietteria di oltre il 40% - e chiedono - la stessa solerzia negli interventi che ci riguardano. Di fronte a questi modi, ci vediamo costretti a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare il settore".