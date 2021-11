Trasporti, altro sciopero in arrivo: i taxi si fermano il 24 novembre

Dopo il fermo dei bus Tper, si prevedono altrti disagi mercoledì 24 novembre, con lo sciopero del servizio taxi, dalla 8 alle 22. Si protesta a Bologna in tutta Italia contro le liberalizzazioni con la richiesta dello stralcio dell'articolo 8 del "Ddl Concorrenza" sul trasporto pubblico non di linea.

In pratica, il decreto legislativo garantisce la “promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”. In pratica il governo apre alla concorrenza per dare una maggiore possibilità di scelta agli utenti con regole più stringenti per i servizi di taxi ed Ncc, quali ad esempio Uber.

Secondo i tassisti, la nuova norma andrà a deregolamentare il settore a favore delle multinazionali.

Cosa prevede il Ddl