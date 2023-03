Sciopero dei taxi oggi a Bologna, corteo dalla zona Fiera a piazza Maggiore

Il dialogo aperto con il Comune di Bologna ha portato a un nulla di fatto. Confermato lo sciopero dei taxi per oggi, 21 marzo. La mobilitazione annunciata dalle associazioni di categoria del settore segue al fermo del 28 febbraio scorso, il secondo in meno di un mese.

Possibili disservizi si avranno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 della giornata odierna.

La manifestazione prende avvio alle ore 09.00 con il concentramento dei taxi in Piazza Costituzione per una Assemblea di Categoria. A seguire (ore 10.30) l'avvio del corteo dei taxi a passo d’uomo da Piazza Costituzione. Il serpentone si snoderà su Viale Aldo Moro, Via della Liberazione, Piazza dell’Unità, Via Matteotti, Piazza XX settembre, Via dell’Indipendenza, Via Rizzoli, per giungere infine in Piazza Maggiore.

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 un presidio di tassisti sarà poi in Piazza Maggiore (senza occupare l’area del Crescentone).

Saranno garantiti durante le ore di fermo i servizi in garanzia, fanno sapere le Associazioni di categoria.

I motivi dello sciopero

Le motivazioni alla base di questa ennesima giornata di lotta - come aveva spiegato già in occasione del fermo di fine febbraio Letizia Iorio, presidente provinciale Uritaxi Bologna - sono molteplici: "Non riusciamo ad avere risposte concrete dall'amministrazione comunale su diversi temi su cui, fra l'altro, poniamo l'attenzione già da molto tempo. Non veniamo mai informati per tempo quando e se vengono chiuse o riaperte delle strade, attendiamo ormai da un anno delle modifiche al tariffario (nonostante il caro benzina) e vorremmo tornare ai turni di servizio pre-covid, che garantivano maggiore elasticità. Importante anche il tema della sicurezza viste le situazioni di pericolo in cui tanti colleghi incappano, soprattutto di notte. Tutti temi che hanno ben presente sia sindaco che assessore".