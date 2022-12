Prima della Traviata saltata per sciopero, come ottenere il rimborso dei biglietti

A seguito dell'annullamento causa sciopero della prima recita dell’opera La traviata in programma ieri - venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 19.00 - al Teatro EuropAuditorium, il Teatro Comunale di Bologna informa che i biglietti e i ratei di abbonamento saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:

Per tutti i possessori di abbonamento valido per la recita del 16 dicembre 2022 (Turno Prime del 10 dicembre e Turno Passione Opera del 14 dicembre), è previsto il rimborso del rateo di abbonamento corrispondente alla quota della Traviata. Il Teatro procederà automaticamente con il calcolo e il rimborso del rateo d'abbonamento per la recita in oggetto. Sarà sufficiente comunicare le coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il bonifico di rimborso (codice IBAN completo di intestatario) compilando il breve modulo inviato dal teatro oppure inviando direttamente un'email contenente nome, cognome, IBAN, intestatario del conto, numero di biglietti da rimborsare e numero di telefono all'indirizzo rimborso@comunalebologna.it entro il 22 dicembre 2022.

Tutti i possessori di titoli d'ingresso acquistati in biglietteria validi per la recita del 16 dicembre 2022 (biglietti del 10, 14 e 16 dicembre 2022) dovranno restituire i biglietti presso gli sportelli di biglietteria del Teatro Comunale di Bologna (Largo Respighi, 1) tassativamente entro il 22 dicembre 2022, comunicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui dovrà essere effettuato il bonifico di rimborso (codice IBAN completo di intestatario).

Per i biglietti acquistati online sarà necessario seguire le indicazioni che Vivaticket invierà all'indirizzo di posta elettronica con cui è stato effettuato l'acquisto. Il periodo di richiesta del rimborso è dal 17 al 22 dicembre 2022. Per chiarimenti e informazioni il pubblico può rivolgersi al servizio di assistenza clienti di Vivaticket.

Per andare incontro agli spettatori che comunque intendono assistere a una delle recite di Traviata, il Teatro Comunale di Bologna riserva ai possessori di titolo d'ingresso valido per il 16 dicembre 2022 la possibilità di acquistare un nuovo biglietto sulle date del 17 | 18 | 19 dicembre 2022 con uno sconto del 50% sul prezzo intero (esclusi i posti di Balconata). Per usufruire dello sconto sarà necessario acquistare il nuovo biglietto presso la biglietteria del TCBO (Largo Respighi, 1) oppure all'EuropAuditorium da un'ora e mezza prima dell'inizio degli spettacoli, esibendo il titolo d'ingresso.