Teatro Comunale, confermato lo sciopero del 14 gennaio

Un "tavolo interno di lavoro", si spiega in Comune. "Un incontro interlocutorio" dicono dal sindacato e che quindi, in assenza del sindaco Matteo Lepore, non ha sciolto i nodi che agitano il personale del Teatro comunale di Bologna. Tanto che, ad oggi, è confermato lo sciopero del 14 gennaio, la prima del "Mirandolina" al Manzoni; dunque il bis dopo quello messo in atto in occasione della Traviata.

Ma forse già la prossima settimana o comunque poco dopo ci dovrebbe essere un nuovo faccia a faccia tra il Comune e i sindacati per provare a mediare ed evitare una nuova astensione dei dipendenti dell'ente lirico.

Al tavolo di oggi molti attendevano il primo cittadino, considerato come figura chiave per superare gli scogli della vertenza. E del resto proprio Lepore all'indomani dello sciopero per la Traviata aveva detto: il dialogo è aperto e "sono convinto che si troveranno delle soluzioni", in modo da "far partire la stagione".

E dunque, aveva aggiunto, "come Fondazione stiamo dialogando con i sindacati e sono convinto che si troveranno le soluzioni per fare al meglio questo trasloco e anche per far partire la stagione. Faremo di tutto perché non saltino altre opere".

C'era già stato un incontro in Teatro nei giorni scorsi, ma gli occhi erano puntati su oggi: riunione "interlocutoria", riferisce alla 'Dire' al termine Domenico Alfano, della Fials-Cisal.

"Ci siamo aggiornati ai primi giorni di gennaio e spero che ci rivedremo anche con il sindaco". Oggi, dice a sua volta Antonio Rossa della Slc-Cgil, "c'è stato un segnale di ascolto, ho trovato un'apertura al dialogo sui temi della trattativa. Auspichiamo che la prossima convocazione non solo affronti i problemi posti dalla mobilitazione, ma dia anche risposte concrete", in assenza delle quali, appunto, ci sarebbe un nuovo sciopero alla prossima prima.

Oggi al tavolo c'è stato uno scambio di informazioni sui nodi della vertenza e sui lavori in corso, ad esempio sull'exhibition hall, ma anche sulle questioni del trasferimento del Teatro da Largo Respighi.

"Abbiamo evidenziato alcuni problemi che avevamo già indicato e ne abbiamo segnalati altri che si sono aggiunti di recente- spiega Rossa- trovando la disponibilità a risolvere alcuni punti". Ad esempio, il reperimento di una quindicina di posti auto per i dipendenti del Teatro comunale, specie i musicisti, che devono andare ad esibirsi in zona fiera.

"Ci aspettavamo però- annota il dirigente della Cgil- anche delle risposte su un punto chiave della vertenza, il tema del sostegno al reddito dei lavoratori" che si sono ritrovati senza il promesso premio in busta paga. In assenza di chiarimenti e impegni sui punti critici, per sindacati e lavoratori "resta confermato anche lo sciopero per la prossima prima. Oggi non sono emersi elementi per ritirare lo stato di agitazione e il programma di scioperi, anche se c'è la disponibilità dei rappresentanti dell'amministrazione a vedersi per risolvere le questioni principali e tra queste non c'è solo quella dei premi", riferisce ancora Alfano. Il sindaco e il sovrintendente Macciardi sarebbero in contatto e al lavoro per impostare le risposte ai nodi posti dai sindacati.

"Vedremo nei primi giorni di gennaio se verrà confermata una apertura al dialogo e ad una trattativa", si limita a commentare il dirigente della Fials. (Dire)