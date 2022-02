Sciopero e presidio lavoratori Tim: "No allo spezzatino"

No allo 'spezzatino'. Per questo sotto il palazzo della Regione, sono andati in 300 a portare le istanze dei 2.500 colleghi dell'Emilia-Romagna. Sono i dipendenti del gruppo Tim che, in occasione dello sciopero nazionale indetto da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom, hanno fatto sentire la loro voce sui piani aziendali in programma e cioè la divisione tra reti e servizio commerciale dell'azienda.

"Siamo in piazza per lo scorporo della rete- spiega Massimo Vezzalini, rsu Tim Emilia-Romagna e componente del coordinamento nazionale rsu Tim- il governo in questo momento ha dato l'ok ai francesi (di Vivendi, ndr) a fare lo 'spezzatino' e si rischiano 40.000 esuberi nelle telecomunicazioni e 8-10mila in Telecom".

Soprattutto per questo "io, un tecnico del territorio, sono qua a scioperare per il mio posto del lavoro". In particolare, Vezzalini ricorda come il loro lavoro sulle reti sia stato fondamentale per permettere lo svolgimento delle attività. "Se lo smart working delle aziende e della pubblica amministrazione ha funzionato, se la Dad a scuola ha funzionato, è perchè c'eravamo noi tecnici, che ci siamo ammalati, siamo morti, ci abbiamo messo il sangue per far andare avanti la società", rivendica il sindacalista. Ma c'è di più. Se l'intento dello 'spezzatino' è abbattere i costi, che vuol dire anche "intervenire sulla sicurezza dei lavoratori", avverte Davide Mori, segretario Uilcom Bologna, questi si potrebbero ridurre di molto con l'idea di una "fibra nazionale", che porti alla "cablatura corretta di questo paese". (Dire)