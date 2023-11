Tper: sciopero di quattro ore fissato per venerdì 10 novembre

Sciopero dei mezzi pubblici, l’ennesimo da dopo le vacanze estive. Per venerdì 10 novembre, le sigle CGIL, CISL, UIL-Trasporti, Faisa-Cisal e UGL FNA hanno annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15, di tutto il personale di viaggio su bus e corriere Tper.

“Più precisamente – spiega l’azienda di trasporti – sullo sciopero:

- per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45.

- per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.50.

- per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 10.45”.