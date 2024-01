Sciopero dei trasporti, la protesta va oltre i 30 all'ora: "Problemi vecchi, serve il rinnovo del contratto"

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Sciopero dei mezzi pubblici oggi a livello nazionale così come a Bologna, dove i sindacati hanno organizzato una protesta che include anche le criticità legate alla Città 30: "Questo sciopero non è solo un diritto, ma in queste condizioni è anche un recupero psico-fisico dei lavoratori" spiega Luigi Marinelli, coordinatore regionale di USB.

"In questa giornata di sciopero vogliamo manifestare tutto il malcontento e l'oggettivo disagio del personale che sta vivendo la contraddizione di dover garantire al meglio un servizio pubblico in una condizione di crescente difficoltà. A Bologna, dopo mesi di annunci e di incontri su come preparare l'introduzione della Città 30, tutti i nodi fin dall'inizio evidenziati e mai chiariti sono venuti al pettine: il confronto era partito a giugno, ma si parla di tutto e di niente. Vedremo oggi (è previsto un incontro a Palazzo D'Accursio) quali saranno le soluzioni tecniche, ma a oggi la situazione è molto, molto critica non solo per i lavoratori ma anche per tutti gli utenti del trasporto pubblico. Le risorse per il rinnovo del contratto, per il potenziamento dei servizi e per l'acquisto dei nuovi mezzi dipendono dal ministero e Matteo Salvini invece spende denaro altrove: ma noi vogliamo che arrivino le centinaia di milioni che dovrebbero arrivare soltanto per ripianare i maggiori costi per l'energia e il rinnovo del contratto".

E fra le bandiere che sventolano ci sono anche diversi autisti Tper a portare la loro testimonianza: "Il servizio cosi come è non è all'altezza della situazione ed è sotto gli occhi di tutti. La Città 30 è stata la goccia che ha fatto tracimare il vaso: prima c'erano dei problemi e comunque il bisogno di cambiare rotta, poi l'aumento dei cantieri e il limite ha peggiorato ulteriormente. Ci sono linee di autobus che soffrono più di altre e si tratta di quelle che attraversano la città come il 27, il 20, le circolari e le circolari periferiche. Si tratta chiaramente di una sofferenza che cambia nell'arco delle 24 ore e che altrettanto chiaramente sono soggette al ciclo fisiologico del traffico. Il punto è che non ci sono state ottimizzazioni e si è lavorato fino a oggi a un'idea di città che non c'è più perché nel frattempo Bologna si è evoluta ed è cambiata".

"Le lavoratrici e lavoratori del settore sono una categoria aggredita dalle continue privatizzazioni, appalti, sub appalti e sub affidamenti, con salari d’ingresso sotto le 7 euro l’ora e spesso senza riconoscimento dei salari di secondo livello, con sempre minori investimenti in materia di sicurezza del lavoro e del servizio, con turni di lavoro massacranti che producono la fuga da questo mestiere e carenza cronica di personale" spiega il sindacato USB - L’unico modo che questo Governo individua per intervenire è quello di disarmare la categoria dell’unico vero strumento, lo sciopero, di cui dispongono i lavoratori per far valere i propri diritti favorendo la decennale complicità tra le Associazioni Datoriali di categoria con quelle organizzazioni sindacali pronte a firmare rinnovi contrattuali basati insistentemente sull’abbassamento del costo del lavoro. L’Unione Sindacale di Base chiama tutte e tutti a difesa dell’idea del servizio pubblico di linea e non di linea contro la politica di disinvestimento da parte delle istituzioni, la corsa a svendere la gestione dei servizi pubblici essenziali a privati e multinazionali: rivendichiamo una piattaforma contrattuale che esige aumenti salariali adeguati, orari di lavoro umani, giusti livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza".

Gli orari dell'astensione di Bologna: movimento e biglietterie dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio; servizio scolastico dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio.