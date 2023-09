Sciopero dei trasporti a Bologna: ecco quanto dura

Non uno, ma una serie di scioperi si accavalleranno nella mattina di lunedì 18 settembre nel settore del trasporto locale. La protesta è stata proclamata dai sindacati autonomi e dalle sigle di CGIL, CISL e UIL in tutta la Città Metropolitana di Bologna. In 24 ore gli scioperi si alterneranno a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna: nel capoluogo è previsto lo stop al trasporto locale dalle 12 alle 14, mentre quello il trasporto aereo sarà potenzialmente fermo dalle 10 alle 14. La protesta prevede anche che a incrociare le braccia siano i lavoratori del settore ferroviario e quelli di Anas e Autostrade, sempre dalle 10 alle 12.

La proclamazione dello sciopero è arrivata dopo la notizia della morte sul lavoro dell’operaio specializzato Alfredo Morgese, 52enne che ha perso la vita mentre lavorava all’aeroporto Marconi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.