Sciopero generale dei trasporti il 23 aprile: bus e treni a rischio

Il sindacato Orsa Trasporti ha proclamato uno sciopero generale di 4 ore per il giorno 23 aprile. Come spiega il sindacato il fermo è stato organizzato per chiedere "l’immediata vaccinazione del personale che opera nel settore dei trasporti ovvero l’inserimento nel piano vaccinale covid 19 del settore trasporti tra le categorie individuate che assicurano servizi essenziali".

Nella stessa giornata, Osr Sgb ha proclamato il fermo per 4 ore del personale Tper del reparto sosta in provincia di Bologna.