Scatta lo sciopero dei trasporti: le conseguenze su treni e bus

Trasporti locali e nazionali, sia Tper che Trneitalia, anche se le frecce non dovrebbero subire ritardi di sorta. Partirà alle 21 di giovedì 1 dicembre e continuerà fino alle 21 di venerdì 2 lo sciopero generale dei trasporti -bus, treni e aerei- chiamato dai sindacati di base, che nelle maggiori città hanno convocato anche dei presidi davanti le prefetture (appuntamento a Bologna in piazza Roosevelt dalle 10). Aderenti, tra le altre, le sigle Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e Usi.

La protesta, che non ha incassato la partecipazione dei confederali, si volge contro il governo Meloni e in particolare contro l'invio di armi all'Ucraina e contro la decisione di affossare la discussione sull'introduzione di un salario minimo per alcune categorie di lavoro.

Ragioni e richieste dello sciopero

Uno sciopero proclamato con lo scopo di rinnovare i contratti e aumentare i salari con adeguamento al costo della vita di questi ultimi tempi e con recupero dell'inflazione reale, oltre che per 'introduzione del salario minimo a 12 euro l'ora. Oltre a questo e in tema caro-energia, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti. Questi i temi che toccano i sindacati di base, ma che si intersecano anche con la guerra: "Siamo per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina - ha sottolineato Nicoletta Fraboni fissando i punti dello sciopero - Siamo contro il Passante, un'opera che aumenterà l'inquinamento e anche i morti per inquinamento". Fra le proposte legate alla sostenibilità, l'introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorrere a nucleare e rigassificatori.

I servizi coinvolti: a rischio treni e bus

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022.

Lo comunica Trenitalia in una nota. "Saranno garantiti anche i collegamenti Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata saranno possibili modifiche al programma dei treni".

Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, fa sapere Tper, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.