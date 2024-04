Sciopero del trasporto pubblico per venerdì 26 aprile

Per venerdì 26 aprile, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno chiamato uno sciopero di 4 ore. Pertanto, i bus Tper in servizio a Bologna e a Ferrara non saranno garantiti dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

“Più precisamente – scrive l’azienda di trasporti in una nota – prima dello sciopero:

- per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15.

- per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 11.20.

- per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 11.15”.

Nella fascia oraria dello sciopero, che riguarderà anche la linea Marconi Express, sarà attivo un call center al numero 051-290290.