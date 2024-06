Sciopero nazionale dei treni per 24 ore: possibili disagi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dalle ore 3:00 di domenica 16 alle ore 2:00 di lunedì 17 giugno, è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, si legge nella nota di Trenitalia.

In pratica I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

- fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Qui Elenco treni garantiti Emilia Romagna (.pdf 2076 KB)