Sciopero ferroviario nazionale: treni a rischio per 24 ore

E' di 24 ore lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto dalle ore 21:00 di sabato 23 marzo alle ore 21:00 di domenica 2 e riguarderà il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.



I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

I viaggiatori, fa sapere Rfi, potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie.

QUI i treni garantiti in Emilia Romagna