Sciopero dei treni, domenica di ritardi e cancellazioni: tutte le info e le corse garantite

Si prospetta una domenica nera per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome. I lavoratori e le lavoratrici hanno incrociato le braccia già da sabato sera alle 21 e la mobilitazione durerà fino alle 21 di domenica.

Chi riguarda

Lo sciopero nazionale potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper senza fasce di garanzia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, dove possibile, a riprogrammare il viaggio. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora della partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce; fino alle 23:59 di venerdì era possibile richiederlo anche per i Regionali.

Intercity, Frecce e Italo: i treni garantiti

Di seguito è possibile scaricare la lista dei treni di Trenitalia e Italo garantiti durante le 24 ore di sciopero

Le motivazioni

I lavoratori incrociano le braccia per “le condizioni in cui si trovano a svolgere le proprie mansioni” spiegano dalla Confederazione Unitaria di Base. Condizioni che “sono gravemente carenti, in particolare dal punto di vista delle garanzie in materia di sicurezza con ovvie ricadute anche su quella degli utenti oltre che in generale sulla qualità del servizio. Solo negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti, in un contesto in cui le denunce da parte dei lavoratori restano inascoltate sia da parte delle aziende che dalla politica.

“Abbiamo una vertenza contrattuale aperta su queste tematiche – aggiunge il coordinatore nazionale di Cub David Leoni – c’è una piattaforma contrattuale che insieme alle altre sigle del sindacalismo di base stiamo portando avanti e che ci vedrà uniti per quello che è il quarto sciopero a partire dall’inizio di quest’anno”.