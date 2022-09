Sciopero treni, nuova mobilitazione in arrivo

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Faisa-Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia e di Trenitalia Tper.

Lo fa sapere una nota della compagnia ferroviaria. La mobilitazione è in programma dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022.

Non sarà l'unica protesta attesa per il mese di settembre. Il 12 settembre infatti si fermeranno per 24 ore, a partire dalla mezzanotte, anche i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, nonché quelli dei servizi aeroportuale di handling, l'assistenza a terra ai passeggeri e ai velivoli, in tutti gli scali italiani e all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Lo scorso 2 settembre hanno già incrociato le braccia i piloti Lufthansa, con evidenti ripercussioni in tutti gli aeroporti. L'ultimo fermo dei voli risale al 17 luglio scorso, quando al Marconi vennero cancellati decine di voli.