Sciopero Trenitalia Tper: "Poche assunzioni", treni a rischio il 5 giugno

Domenica 5 giugno 2022 capitreno e macchinisti in sciopero. Possibili disagi alla circolazione dei treni quindi per il fermo proclamato dalle segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA dalle 9 alle 17 con "la prima azione di sciopero del personale degli equipaggi dipendente di Trenitalia Tper Scar, la società che gestisce il contratto per il servizio ferroviario regionale assegnato

dalla Regione Emilia-Romagna" quindi il trasporto pendolare.

Tra le motivazioni dello sciopero, secondo i sindacati "un numero di assunzioni assolutamente insufficiente da parte della società, a copertura del turnover e delle carenze che fisiologicamente si generano nel settore".

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA ricordano anche i due anni di pandemia: "Questi servizi sono stati sempre a disposizione dei bisogni di mobilità della cittadinanza emiliano romagnola: il personale front line che opera in questo settore, soprattutto capitreno e

macchinisti, con abnegazione, professionalità e correndo rischi personali, ha sempre garantito il trasporto e il buon funzionamento del servizio.ha mantenuto il personale in una difficile situazione lavorativa: ricorso smodato allo straordinario, nastri lavorativi lunghissimi, turni che variavano in qualsiasi momento, impossibilità di prenotare ed di godere delle proprie ferie, difficoltà logistiche e di refezione, e continui rischi di infortuni o aggressioni".

Le sigle sindacali avrebbero "evidenziato ai tavoli aziendali questa situazione di grave mancanza di personale e di applicazione degli accordi sottoscritti in precedenza, cercando soluzioni condivise: nonostante gli sforzi sindacali profusi la società Trenitalia Tper si è dimostrata sorda alle nostre richieste per risolvere i problemi quotidiani di questi ferrovieri coinvolti".

Gli altri scioperi in programma

5 e 6 giungo: fermo di 4 ore di tutti gli addetti delle autostrade, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl.

8 giugno: si fermano il personale Alitalia e Ita, il personale viaggiante EasyJet, il personale viaggiante Volotea, il personale delle compagnie Ryanair, Air Malta e Crewlink e il personale Enav di Bologna.