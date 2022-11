Sciopero 2 dicembre, corteo in centro: "Attraversiamo Bologna per dire no agli aumenti, sì al salario minimo"

"Venerdì saremo in piazza e uniremo le lotte per i lavoratori, per la pace e per l'ambiente. Partiremo da Piazza XX Settembre, attraverseremo Piazza VIII Agosto fino alla zona dell'Università, per arrivare sotto il palazzo della Città Metropolitane, la Camera di Commercio e infine il Comune di Bologna". Le organizzazioni del sindacalismo di base si danno appuntamento al 2 dicembre per uno sciopero generale intercategoriale nazionale al quale sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. L'annuncio questa mattina nel cortile di Palazzo D'Accursio, fatto per voce di Massimo Betti di SGB, Fabio Perretta di USB e Nicoletta Fraboni di Cobas. La protesta comincerà alle 10 del mattino.

Ragioni e richieste dello sciopero

Uno sciopero proclamato con lo scopo di rinnovare i contratti e aumentare i salari con adeguamento al costo della vita di questi ultimi tempi e con recupero dell'inflazione reale, oltre che per 'introduzione del salario minimo a 12 euro l'ora. Oltre a questo e in tema caro-energia, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti. Questi i temi che toccano i sindacati di base, ma che si intersecano anche con la guerra: "Siamo per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina - ha sottolineato Nicoletta Fraboni fissando i punti dello sciopero - Siamo contro il Passante, un'opera che aumenterà l'inquinamento e anche i morti per inquinamento". Fra le proposte legate alla sostenibilità, l'introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorrere a nucleare e rigassificatori.

Morti bianche: sì all'introduzione dell'omicidio sul lavoro

Fra le proposte che fanno i sindacati, in grassetto sul loro manifesto, anche l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, così come esiste già quello di omicidio stradale: "Le morti bianche vanno fermate e il tema si allarga anche all'alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati, che hanno già visto due vittime in poco tempo" ha detto Fabio Perretta di USB. Intanto l'appuntamento è per venerdì 2 dicembre in Piazza XX Settembre per arrivare poi in Piazza Maggiore.

No al governo Meloni: "E' in continuità con Draghi"

Oltre alle richieste contenute nella loro piattaforma, le sigle di base porteranno in piazza, aggiunge Betti, anche "la contrarietà a quanto sta emergendo relativamente al Def (Documento di economia e finanza, ndr) del Governo, che sembra attaccare i settori popolari e i lavoratori, in perfetta continuità con le politiche del Governo Draghi". E il fatto che il corteo si chiuda sotto Palazzo D'Accursio, conclude il sindacalista, non è casuale, perché "il Comune dovrebbe fare molto di più su questa crisi e invece tace, anche perché, al netto della propaganda, ci pare in sintonia con molte politiche portate avanti prima e ora". I bilanci di Comune e Regione, attacca l'esponente di Sgb, "non rispondono alla crisi, anzi sono molto in linea con le politiche del Governo Draghi", senza contare che "molti contratti regolari ma poveri, che costringono i lavoratori a sopravvivere con al massimo 1.000 euro al mese, riguardano proprio appalti degli enti pubblici"

E Frabboni attacca le politiche del Governo Meloni anche sulla condizioni delle donne, ad esempio sul tema delle pensioni: "Favoriscono i ricchi e l'evasione fiscale, come dimostrano i provvedimenti sulla flat tax e la scelta di alzare da 30 a 60 euro la soglia sotto la quale gli esercenti possono rifiutare il pagamento con carta". Frabboni difende, inoltre, il reddito di cittadinanza, senza il quale "moltissime persone saranno condannate a morire di fame".