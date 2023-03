Ancora scippi e rapine ai danni di anziane sole: doppio caso in poche ore

Sono almeno trenta i giorni di prognosi per una signora di 77 anni, finita vittima ieri pomeriggio di un malvivente in Bolognina, nell'ennesimo caso di scippi con rapina che negli ultimi giorni stanno verificandosi in città con sempre maggior frequenza. Infatti poco dopo, in un zona Marconi, un'altra donna tra i sessanta e i settant'anni è stata vittima di un gruppo di tre giovani, che le hanno sottratto la borsa dopo averla minaccia con una lama e buttata poi per terra.

Nel primo caso, il malvivente è stato poi arrestato: si tratta si un 36enne con qualche precedente di nazionalità marocchina. La borsa della signora, mentre veniva portata in ospedale, è stata recuperata -senza contanti, in tutto 40 euro- da alcuni negozianti in zona di via Albani. L'uomo sospettato di essere l'autore della rapina è stato fermato invece in via Irnerio.

Dei tre giovani protagonisti del secondo episodio invece non vi è rimasta traccia, anche se un tatuatore nei pressi del luogo del furto è partito all'inseguimento dei tre autori della rapina. Un inseguimento immortalato dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno inquadrato anche il momento in cui la borsa viene lanciata a terra da uno del gruppo, che poi si è guadagnato al fuga.