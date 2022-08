Anziana aggredita e scippata in strada: un'altra passante dà l'allarme

Una anziana di 83 anni è stata aggredita e scippata da uno sconosciuto, che le ha portato via la borsa con dentro soldi, chiavi e documenti. Il fatto risale a qualche giorno fa, e si è consumato in zona Saffi, non lontano dall'ospedale Maggiore. E' qui che una passante ha notato lo strattonamento da parte di un giovane -appartenente secondo le prime descrizioni un ragazzo dai tratti nordafricani- e la fuga, mentre l'anziana chiedeva aiuto.

Le urla della passante hanno attirato gente e qualcuno ha poi chiamato il 112. I militari stanno ora visionando le telecamere della zona, mentre la borsa con gli effetti personali -senza però il denaro contante- è stata recuperata in un cassonetto in una strada adiacente. No è la prima volta in questi giorni che si assiste a scippi in strada: qualche giorno fa, in Bolognina, un'altra pensionata 70enne è stata rapinata della catenina, mentre poco prima di Ferragosto un altro scippo era toccato a una donna di 75 anni in via Di Vittorio, zona Barca.