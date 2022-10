Scippato in centro, 'nonnino' temerario segue i ladri e viene preso a pugni

Dopo essere stato derubato, ha seguito gli scippatori, ma invece di riavere indietro il maltolto è stato aggredito. E' accaduto nel pomeriggio di martedì 25 ottobre in pieno centro e in pieno giorno, in via delle Moline, dove un 75enne è stato scippato del portafoglio, come riferisce Il Resto del Carlino.

Non si è rivolto subito alle forze dell'ordine, ma ha "seguito" le sue carte di credito e bancomat, tramite le notifiche di spesa che la banca gli aveva inviato. L'itinerario dello shopping lo ha quindi portato in un bar di via Bentivogli, nel rione Cirenaica, dove i ladri avevano forse pagato una bevuta.

L'anziano è entrato e ha individuato due uomini, descritto come giovani e probabilmente di etnia rom, e ha chiesto la restituzione del denaro. Per tutta risposta è stato spintonato e colpito con un pugno. I ladri sono quindi fuggiti e la vittima finalmente ha chiamato i carabinieri. Al momento non sono ancora riusciti ad acciuffarli e stanno visionando le immagini delle telecamere.

Brillante per la sua intuizione, ma forse troppo temerario, il conto corrente dell'anziano è stato alleggerito di 600 euro in poche ore.

Si tratta dell'ennesimo scippo ai danni di persone anziane: la scorsa settimana sono stati due in poche ore tra piazza dell'Unità e via Ferrarese con la stessa dinamica ed epilogo simile. Una vittima è anche caduta a terra ed è finita in ospedale. I ladri non sono stati catturati, ma due cittadini hanno recuperato la refurtiva inseguendoli.

Agli inizi di settembre, una donna di 75 anni è stata vittima di una rapina in zona Due Madonne. La signora mentre era in bici al giardino Impastato, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto, poi l'avrebbe strattonata e fatta cadere a terra. Con la 75enne ancora frastornata, il soggetto avrebbe poi afferrato zaino e bicicletta per poi allontanarsi.