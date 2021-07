Scippo in bici: vittima un novantenne

Tutto accaduto in pochi attimi lungo la via Emilia

/ Via Emilia Levante

Scippo ieri sera in via Emilia Levante, dove a essere colpito dal furto con destrezza è stato un signore di quasi novant'anni. Il tutto è accaduto in pochi attimi all'altezza del civico 90 dell'arteria che porta verso le Torri. Il signore, secondo quanto poi riferito agli agenti intervenuti sul posto, stava camminando quando all'improvviso è sbucato un uomo a piedi.

Puntato il portafogli che il signore teneva nella tasca posteriore dei pantaloni, il soggetto, di cui non si hanno elementi distintivi particolari, ha con un colpo di mano preso tutto il portamonete, inforcando poi una bicicletta e scappando. inutili i tentativi di inseguire il ladro, l'anziano ha poi chiamato la polizia, che sta lavorando per risalire all'identità del borseggiatore.