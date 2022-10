Scippa la collana d'oro ad una turista in centro, poi tenta la fuga

Passeggiavano tranquilli in via San Vitale quando improvvisamente sono stati assaliti da un passante che ha scippato la collana d'oro dal collo della signora. È quanto successo ieri pomeriggio alle 16 ad una coppia di turisti tedeschi – 78 e 79 anni – che stavano appunto passeggiando in centro.

Fortuna ha voluto che poco prima, durante un servizio in borghese, due agenti del Commissariato Due Torri avevano incrociato il rapinatore in via Petroni, insieme ad un altro soggetto già noto alle forze dell'ordine, e avevano deciso di seguirli. Poi i due si erano divisi, uno in direzione periferia e l'altro verso il centro dove appunto è successo il tutto.

Dopo aver strappato la collana, di un valore di 3mila euro circa, la donna ha iniziato ad urlare e l'uomo, in fuga, è stato rincorso dagli agenti che poco dopo, sono riusciti a fermarlo.

Si tratta di un 40enne bulgaro senza fissa dimora e con precedenti, tra cui una rapina impropria risalente a pochi giorni fa. L'uomo è stato arrestato per tentato furto con strappo aggravato. La collana è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Sempre ieri un altro anziano di 92 anni è stato derubato in via del Lavoro, all'uscita del supermercato Eurospin, dove due persone gli si sono avvicinate e gli hanno sottratto il portafogli che aveva nel carrello della spesa. Questi due episodi sono solo gli ultimi di una lunga serie: in città si sono verificati diversi scippi nell'ultimo periodo, alcuni sventati grazie all'intervento dei passanti.