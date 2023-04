Scippo sulle scale del palazzo: ladro ripreso dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, a conclusione di un’attività di indagine, avviata dopo la denuncia di una pensionata 68enne bolognese, hanno denunciato alla locale Autorità Giudiziaria, un 36enne originario del Marocco, disoccupato, pregiudicato, nullafacente.

L’uomo, come ricostruito dagli inquirenti, la mattina dello scorso 20 marzo, si era introdotto nel vano scale di uno stabile di via Crespi, seguendo una donna che era entrata nel palazzo per raggiungere uno studio medico. Mentre saliva le scale, la donna si è sentita strappare il bracciolo della borsa a tracolla da un uomo descritto come una persona di corporatura magra ed alta, vestito di scuro con un cappellino nero.

Subito dopo essersi impossessato della borsa, era fuggito a gambe levate per le scale siu era dileguato in sella a una bicicletta.

Ma non aveva fatto i conti con le telecamere di sicurezza installate nella zona che hanno filmato la fuga. Così i militari sono riusciti ad individuare lo straniero, già noto per reati analoghi.

La borsa è stata successivamente ritrovata da un cittadino e restituita alla pensionata. All’interno sono stati trovati il telefonino, le chiavi e i documenti della donna, ma non 125 euro.

A fine marzo, due donne sono state vittime di scippo: trenta i giorni di prognosi per una signora di 77 anni, scippata in Bolognina, e, in zona Marconi, un'altra donna è stata vittima di un gruppo di tre giovani, che le hanno sottratto la borsa dopo averla minaccia con una lama e buttata poi per terra.