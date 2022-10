Cittadino-eroe, insegue il ladro e recupera il maltolto: "Dobbiamo abituarci a non girarci dall'altra parte" | VIDEO

Due scippi in poche ore tra piazza dell'Unità e via Ferrarese con la stessa dinamica e simile epilogo. Il questore di Bologna Isabella Fusiello oggi ha incontrato uno dei cittadini intervenuti per recuperare la refurtiva e consegnato loro un attestato di riconoscimento. Purtroppo la vittima, 75enne, è anche caduta a terra ed è stata trasportata al Maggiore mentre lo scippatore ha fatto perdere le sue tracce.

Fusiello questa mattina ha incontrato Massimiliano Sussarello, 55 anni, che, avendo assistito alla scena, non si è tirato indietro ed è intervenuto: "Ho sentito le grida e ho capito che si trattava di una donna. Istintivamente non sono andata verso la signora, ho corso più velocemente possibile e ho ripreso la borsa - ha detto Sussarello - cercavo di raggiungerlo - ma il ladro è riuscito a fuggire - non c'è stato tempo per avere paura, penso che non bisogna girarsi dall'altra parte".