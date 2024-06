Scippa un 88enne, ma gli amici gli impediscono la fuga

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ha cercato di darsi alla fuga, ma gli amici della vittima lo hanno bloccato. È accaduto ieri all'interno della “Galleria 2 Agosto 1980”, di fronte alla stazione, quando un giovane ha sorpreso alle spalle un 88enne e gli ha strappato dal collo la collanina del valore di un centinaio di euro. Quando l'anziano gli ha chiesto di restituirgliela, il ladro ha cercato di darsela a gambe, ma senza successo.

A trattenerlo ci hanno pensato gli amici della vittima, prima, e i Carabinieri del V Reggimento Emilia-Romagna, poi: la pattuglia era nelle vicinanze proprio per il controllo della zona della stazione ferroviaria.

Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile ad arrestarlo per furto con strappo: si tratta di un cittadino marocchino 22enne, con una sfilza di precedenti di polizia per furto e rapina. Sarà processato con il rito direttissimo.

Alcuni giorni fa alcuni cittadini hanno sventato due rapine, facendo arrestare i colpevoli, sempre in zona stazione, in piazza XX settembre, e in via Zamboni.