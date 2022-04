Troppo fango sulla via degli Dei, escursionista scivola e finisce in ospedale - VIDEO

Una coppia di coniugi residente in provincia di Bergamo, in compagnia del loro cagnolino, sono arrivati a Bologna per percorrere la Via degli Dei. Dopo aver superato il Parco Talon hanno proseguito sul sentiero che costeggia il fiume Reno in direzione Sasso Marconi. Le precipitazioni di questi ultimi giorni hanno reso il noto camminamento molto scivoloso, dove, in molti tratti è ricoperto dall’acqua.

Giunti in un tratto particolarmente ripido la maglie di 46 anni è scivolata procurandosi una frattura alla gamba. E’ da poco passato mezzogiorno e il marito allerta il 118. Sul posto viene inviata l’ambulanza e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo.

Alla paziente, raggiunta dal personale 118 e dai tecnici del CNSAS le è stato immobilizzato l’arto fratturato. Inoltre l’escursionista bergamasca era molto infreddolita. Posizionata nella barella portantina è iniziato il recupero della donna. Manovra fatta con tecniche alpinistiche. Il recupero è stato lungo e tecnicamente molto complesso. La signora è stata poi lasciata all’ambulanza che l’ha accompagnata all’ospedale Maggiore.