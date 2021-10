Va in discoteca, poi scompare. 20enne ritrovata sotto choc in strada

Intervento della polizia stradale questa notte in via Casoni dove è stata soccorsa una ragazza di 20 anni in stato confusionale. In base a quanto si apprende, la ragazza era con amici ad una festa nelle vicinanze, al Numa club, ma ad un certo punto chi era con lei si è accorto che era sparita.

Qualche ora dopo alcuni passanti l'hanno vista in strada sotto choc e hanno chiesto aiuto ad una pattuglia della stradale che era di passaggio. Sul posto sono intervenute la polizia Scientifica e la Squadra Mobile per ricostruire quanto accaduto e la ragazza è stata condotta in ospedale per accertamenti. SI teme possa aver subito una violenza ma ancora non sono chiari i contorni della vicenda. (foto archivio)