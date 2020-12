Scomparsa da una settimana: la 14enne fa rientro a casa

Ha fatto autonomamente rientro a casa la 14enne che da una settimana non dava più sue notizie alla famiglia. La notizia è stata data dai famigliari alla stampa locale. Nell'occasione gli stessi familiari hanno ringraziato la polizia per l'impegno nelle ricerche. Della minore i social hanno cominciato a diffondere il messaggio della scomparsa nei giorni scorsi, messaggio rimbalzato prima con un tam tam sul web e poi ripreso dalla stampa locale. Nelle scorse ore il lieto fine. La 14enne è in buone condizioni di salute. La polizia sta comunque conducendo accertamenti su chi possa averla ospitata in questi giorni.