Scomparsa a 17 anni: ritrovata a tempo di record, ma c'è l'ombra dei maltrattamenti

E' stata ritrovata sana e salva e a tempo di record, ma ora le indagini della polizia si stanno concentrando sul perché del suo allontanamento. Protagonista del fatto una 17enne, nei giorni scorsi scomparsa e rintracciata in un'altra città della regione.

A fare denuncia è stata la madre, cittadina pakistana, che si è presentata negli uffici della questura di Bologna. La 17enne, questo il racconto riferito, si era allontanata il giorno prima dalla propria abitazione sita in Bologna, con al seguito il proprio cellulare, comunicando ai familiari che non avrebbe più fatto ritorno a casa, a causa di un litigio avvenuto in famiglia.

Il giorno dopo personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio minori della divisione anticrimine ha rintracciato la ragazzina e la ha convinta a tornare a Bologna. Quando la piccola ha rimesso piede nel capoluogo, è stata intercettata dal personale dell'ufficio minori, in prossimità della sua scuola.

La ragazzina, dopo essere stata ascoltata in forma protetta, con l’ausilio di personale specializzato, ha spiegato nel dettaglio i motivi del su allontanamento volontario, asserendo di essere da tempo vittima di episodi di maltrattamenti in ambito famigliare. In attesa degli esiti delle verifiche ed approfondimenti investigativi, la minore è stata affidata ai servizi sociali.