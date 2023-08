"Torno subito" ma scompare nel nulla: ricerche in corso per una 45enne

Ricerche in corso dentro e attorno a Castel San Pietro Terme per la scomparsa denunciata dalla famiglia di Martina Pelosi, 45 anni, titolare del negozio di giocattoli 'Ludica' in paese. Della donna non si hanno sue notizie da venerdì pomeriggio.

Singolari le circostanze della sua scomparsa: affisso sulla vetrina del negozio la 45enne ha lasciato un cartello 'Torno subito' ma da allora nessuno sembra averla vista nè contattata. Pelosi con sé non avrebbe nemmeno il cellulare, stando a quanto riferito. A dare l'allarme e poi a fare denuncia ai carabinieri è stato il marito della donna, che dopo aver visto il cartello in negozio si è insospettito e ha iniziato a cercare la donna.

Gli accertamenti per ora sono in mano a carabinieri e polizia locale: al setaccio stanno venendo passate le telecamere di sorveglianza della zona. Secondo i primi riscontri, nulla nel comportamento recente di Pelosi farebbe pensare a motivi particolari per un suo allontanamento.