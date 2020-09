Scomparsa a Castel San Pietro: trovata morta in un calanco

E' stata ritrovata senza vita l'anziana donna di 77 anni che da diverse ore ha tenuto con il fiato sospeso il comune di Castel San Pietro Terme, comune nel quale risiedeva. L'auto utilitaria, con all'interno il corpo esanime, è stato ritrovato in un calanco, in un punto impervio di via Tanari.

Per le ricerche, attive nella zona da ieri sera, si era attivato anche il sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti, che aveva pubblicato un messaggio su Facebook con la foto dell'auto per le ricerche. "L'auto era finita fuori strada in un territorio molto impervio del nostro comune" ha dichiarato sempre Tinti con un altro messaggio, con il quale si annunciava la fine dei soccorsi, con l'esito più tragico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco su segnalazione dei carabinieri, a loro volta allertati sembra da un passante lungo la strada, che dalla città di inoltra nelle colline circostanti. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto.