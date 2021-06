Scomparsa da Monteveglio: si cerca Chiara, ha 16 anni

"E' uscita di casa ieri, a Monteveglio, e non è ancora rientrata". Si cerca Chiara, una ragazza di 16 anni e a dare l'allarme sui social è il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno: "Le prime ricerche hanno dato esito negativo e le autorità che hanno in gestione il caso stanno attivando la seconda fase di ricerca, coinvolgendo tutte le risorse operative, attraverso un coordinamento permanente in loco".

Delle ricerche si occupano i Carabinieri.

Chi la riconosce o la vede, può chiamare i numeri di soccorso: i Carabinieri al 112 o la Polizia Locale ai numeri 051833537 o 800261616.

Foto FB Daniele Ruscigno